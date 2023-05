VIDEO. Het trucje van oude vos Edin Dzeko: concurrent van Romelu Lukaku scoort briljant na ingeving vlak voor corner Inter

Inter stond al na elf minuten op een 0-2 voorsprong tegen stadsrivaal Milan in de halve finales van de Champions League. Edin Dzeko - die opnieuw de voorkeur kreeg op Romelu Lukaku - opende op ingenieuze wijze de score voor de Nerazzurri.

Bij een corner bleek de 37-jarige Bosniër sterker in het duel dan zijn verdediger. Dat was orgineel Fikayo Tomori (1m85), maar na een een-tweetje met Denzel Dumfies kwam Dzeko tegen de veel kleinere Davide Calabria (1m93 vs 1m77) te staan. Met alle gevolgen van dien.

De beelden:

