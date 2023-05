Huldiging NBA-speler Jae’Sean Tate inspireert Antwerp Giants niet: Limburgers straffen Antwerpse off-day meteen af

Alex Stein leidde Limburg United mee naar de knappe winst on the road in Antwerpen. — © BELGA

Wat een valse start voor Telenet Giants Antwerp in de halve finale van de play-offs! De Sinjoren verloren in eigen midden van Limburg United en na een heuse off-day met een twintiger. In deze best of five volgt vrijdag de tweede partij in Hasselt. De Giants zijn hun thuisvoordeel kwijt en moeten nu on the road winnen om zich te kwalificeren voor de finale. Voor de Giants na een barslechte prestatie de eerste nederlaag sinds 15 februari.