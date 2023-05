Kersenboomactie groot succes in Bilzen

Bilzen werd op woensdagnamiddag verrast door de grote opkomst van lezers van de krant Het Belang van Limburg, die zich al vanaf het begin begaven naar de terreinen aan Limburg.net om daar hun gratis kersenboompje op te halen. In totaal werden in de Demerstad 1100 boompjes uitgedeeld.

In Bilzen werden woensdag 1100 lezers verblijd met een gratis kersenboompje dat werd gereserveerd via de actie van onze krant. Al tegen 16u begaven honderden lezers zich massaal naar de terreinen van Limburg.net om hun gratis kerselaartje op te halen. De anders vrij rustige Ooievaar, de weg die richting de kmo zone Spelver III leidt, kreeg dan ook al snel te maken met een overrompeling en er ontstond een lange file.

Een lange aanschuivende rij auto’s aan het terrein waar de boompjes werden uitgereikt — © Johnny Geurts

Maar de medewerkers van HBvL wisten met de juiste aanpak alles in goede banen te leiden, waardoor iedereen snel geholpen werd. “Het is geweldig om te zien hoe onze trouwe lezers massaal naar Bilzen komen om hun gratis kersenboompje op te halen”, zegt Johnny Geurts die samen met de enthousiaste jobstudenten Kyana, Silanur en Remco zorgden voor de verdeling van de boompjes. Wachten aan het recyclagepark was er niet bij, want iedereen die zich aanmeldde kreeg meteen zijn boompje aangereikt.

Tegen 20u waren alle boompjes afgehaald — © Johnny Geurts

Snoepboompje

De kersenboomactie van Het Belang van Limburg kon rekenen op veel complimentjes van de toegestroomde lezers. “We gaan de kersenboom planten we tussen de sierplanten vlakbij de bosbessen. Hopelijk gaat hij het overleven, want ons appelboompje van vorig jaar heeft helaas de winter niet overleefd”, lacht Josta Vannitsen (64). Veel lezers waren niet aan hun proefstuk toe. ”Ik ben blij met deze kersenboom. Vorig jaar heb ik twee appelboompjes aangeplant dankzij jullie actie. Nu komen de twee kersenboompjes, van mijn opa en mezelf, aan de andere kant van ons tuinhuis. Nu is het wachten om te proeven van de zoet sappige vruchten”, zegt Ria (46), een van de lezers die naar Bilzen kwam.

Dit boompje krijgt een plekje bij kinderopvang Domino - lacht Janti — © Johnny Geurts

Het ophalen van de jonge kerselaars verliep vlot en de lezers werden ook voorzien van een verklarende flyer. Ondanks het regenweer stond op ieders gezicht een glimlach. ”Wij komen een boompje halen om thuis te planten”, giechelen Jill (4) Celine (3). “Bovendien gaan we een boompje planten bij de vestiging van kinderopvang Domino in Bilzen. We doen dat samen met de kinderen en volgend jaar kunnen de kindjes dan lekker smullen van hun eigen gezonde snoepboompje”, lacht Janti Bracquiné (40). (JoGe)

Johnny Geurts