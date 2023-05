Limburg United doet uitstekende zaak in play-offs met klinkende zege tegen Antwerp Giants

Limburg United trok de lijn van de kwartfinale tegen Charleroi in Antwerpen gewoon door. Met een schitterende collectieve prestatie werd game één van de best of five gewonnen met 59-77 en kreeg de ploeg van coach Westphalen een verdiende staande ovatie van de talrijk meegereisde supporters.

NBA-speler Jae’SeanTate, nu bij Houston maar in het verleden actief bij de Giants, gaf de opworp. Limburg United begon zonder Maxime De Zeeuw (out met enkelblessure én onzeker voor vrijdag). Toch miste United zijn start niet: 6-12 (5’). Antwerp nam meteen een time-out en sloop onder impuls van de moeilijk af te stoppen Bradford dichterbij tot 11-12. Stein verhuisde na amper vijf minuten naar de bank met twee streepjes achter zijn naam. Ook Desiron keek al snel tegen zijn tweede fout aan. United liep opnieuw uit naar 13-21 (9’), maar invallers Rogiers en De Ridder verkleinden de kloof tot 19-21.

Limburg opende ook het tweede kwart met twee bommen en Cale zorgde voor 19-29 (13’). De Giants reageerden opnieuw via De Ridder (26-31) maar de andermaal sterk ingevallen Lesuisse dreef het verschil aan de rust weer op: 28-39. “Mijn jongens waren onvoldoende gefocust vanavond”, vond coach Skelin. “Het is moeilijk te verklaren, maar ik denk dat sommige spelers wat panikeerden nu het stilaan money-time is.”

Na rust ging het team van coach Westphalen op zijn elan verder via Stein (2x3): 33-49 (24’). Limburg bleef de controle over de wedstrijd behouden. De thuisploeg naderde nog tot 50-59 langs de tot dan toe bleke Mwema. Stein en Desiron vergrootten de voorsprong naar het grootste verschil bij 55-77 (39’). De reactie van Antwerpen mocht niet meer baten. “Winst in de eerste wedstrijd is altijd van groot belang”, reageerde coach Westphalen. “Maar het is ook niet meer dan dat. Vanaf morgen moet de focus er opnieuw zijn voor de volgende match. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.”

Vrijdag staat de tweede wedstrijd van de best of five in Hasselt op het programma.

QUARTERS: 19-21, 9-18 (28-39), 17-20 (45-59), 14-18.

TELENET GIANTS ANTWERP: BRADFORD 11+0, ZYLKA 2+5, MARINKOVIC 2+0, MWEMA 0+6, UPSHAW 0+8, Rogiers 6+2, De Ridder 7+0, Anderson 0+10, Smout 0+0, D’Espallier 0+0, Van Cleemput 0+0

HUBO LIMBURG UNITED: DELALIEUX 10+6, DESIRON 6+7, HAMMONDS 2+3, LEEMANS 0+2, STEIN 5+14, Cale 12+2, Dammen 0+0, Dedroog 0+0, Lesuisse 4+2, Lambot 0+2.