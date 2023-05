Golficoon Tiger Woods geeft forfait voor PGA Championship na enkeloperatie

Woods trok zich vorige maand wegens zijn blessure terug uit de derde ronde van het Masters. De vijfvoudige kampioen kampte naar eigen zeggen met erger wordende fasciitis plantaris: een voetklacht die zich manifesteert als hielpijn en pijn in de voetzool.

De plaats van Woods in het 155-koppige deelnemersveld zal ingenomen worden door de winnaar van het AT&T Byron Nelson, dat deze week plaatsvindt in Texas.

Tiger Woods liep in 2021 een zwaar verkeersongeval op waarbij hij verschillende ernstige verwondingen opliep en er zelfs even vrees was dat zijn been geamputeerd moest worden. Tegen alle verwachtingen in maakte Woods na 14 maanden zijn comeback op het golfterrein en eindigde hij als 47e op het Masters. Wel trok de golflegende zich terug uit de derde ronde van de US PGA Tour en gaf hij ook forfait voor het US Open.

© Getty Images

De 47-jarige Woods heeft zich intussen neergelegd bij het feit dat hij fysiek niet meer in staat is om aan veel wedstrijden per jaar deel te nemen en richt zich daarom vooral op de majors en de evenementen waarmee hij een persoonlijke band heeft.

Woods hoopt in juni zijn comeback te kunnen maken op het US Open en wil daarna in juli ook deelnemen aan het Open at Royal Liverpool. In 2006 won hij daar zijn derde Open-titel. Het was voor hem toen zijn eerste toernooi sinds de dood van zijn vader Earl twee maanden daarvoor.