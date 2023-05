Tenniswoelwater slaat racket tot moes: Alexander Bublik doet zijn reputatie alle eer aan met woede-uitbarsting in Rome

Alexander Bublik (ATP 49) plaatste zich woensdag voor de twee ronde van het ATP-toernooi in Rome. De 25-jarige Kazach klopte de Spanjaard Pedro Martínez (ATP 142) in twee sets: 6-3, 7-6 (4). Maar onderweg liet Bublik zich alweer van z’n slechtste kant zien.

Bublik heeft een reputatie in de tenniswereld, samen te vatten als ‘licht ontvlambaar’. De Kazach maakte in februari nog ophef door liefst drie rackets kapot te slaan in Marseille. In Rome was het opnieuw van dat. Bublik klopte zijn racket tot moes, dat hij dan maar aan een supporter gaf.

Gelukkig liet Bublik ook opnieuw prachtig tennis zien. Daar staat hij dan ook garant voor.