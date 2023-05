Hoeseltse advocaat wil Freddy Horion vrij naar 44 jaar in de cel

En dan gaan we naar de gevangenis in Hasselt waar seriemoordernaar Freddy Horion zit opgesloten. Het Europees Hof voor de Rechten van de mens veroordeelt ons land omdat Horion geen kans krijgt om vervroegd vrij te komen. En dat is onmenselijk, zegt het Hof. Al 44 jaar zit Horion in de gevangenis voor 6 moorden. Zijn Hoeseltse advocaat wil hem nu toch vrij krijgen.