Jean-Jacques Collin blijft met Femina WS Woluwe als laatste amateurclub over in de Super League: “Wij doen het op onze eigen manier”

Eendracht Aalst mag dan wel weldra uit de Women’s Super League verdwijnen, Femina White Star Woluwe zet moedig door als amateurclub in de hoogste divisie van het Belgische vrouwenvoetbal. Voorzitter Jean-Jacques Collin, die de club in 2020 zag toetreden tot de Super League, vindt dat de Brusselse club dit seizoen vooruitgang heeft geboekt.

Femina White Star Woluwe sluit zaterdag zijn derde seizoen op rij in de Women’s Super League af. Hoe kijkt u erop terug, meneer Collin?

“Tijdens de reguliere competitie hebben we goede resultaten neergezet. We hebben drie clubs achter ons gelaten (KV Mechelen, Sporting Charleroi en Eendracht Aalst, red.), en dan was er natuurlijk de onverwachte zege tegen Anderlecht. Dat doet altijd plezier, natuurlijk. In de play-offs is de teerling geworpen: Zulte Waregem heeft Play-off 2 gewonnen, en KV Mechelen heeft ons voorbijgestoken. Maar ja, Femina White Star Woluwe dat het wat minder doet in de play-offs, dat is helaas een jaarlijks wederkerend probleem...”

Hoe legt u dat uit?

“We hebben daar niet echt een verklaring voor, behalve misschien dat de voetjes tijdens de play-offs wat van het gaspedaal zijn gehaald. Ach, Play-off 2 ... het sop is de kolen niet waard, op meerdere vlakken. Ik moet wel zeggen dat we dit seizoen een consistente kern hadden. In vergelijking met vorig seizoen hebben we veel minder blessures gehad. Ik mag dus uiteindelijk stellen dat alles goed verlopen is, weliswaar met de middelen waarover wij beschikken.”

Gelukkig kan Femina White Star Woluwe putten uit de goede jeugdwerking. Er is bijvoorbeeld het B-team in tweede klasse, het derde niveau in het Belgische vrouwenvoetbal.

“Inderdaad. Onze B-ploeg is dit seizoen zevende geëindigd in die reeks. Er zijn wel veranderingen op til: de reeks wordt komend seizoen opgedeeld in interprovinciale reeksen. Hoe dan ook, er zullen ook deze zomer wat speelsters opgevist worden uit onze beloftenploeg. Een nieuwe generatie, een nieuwe start”

Dat was ook in het verleden al meermaals het geval.

“Onze jeugdopleiding is een van onze stokpaardjes. Daarnaast blijven we ook beschikken over een mooie infrastructuur en kan ik trots zijn op het competente personeel dat in het Fallonstadion rondloopt, zowel voor de Super League-ploeg als voor de ploegen in de categorieën daaronder.”

Niets dan goed nieuws dus, buiten misschien die toch wat teleurstellende resultaten in de play-offs – na zeven wedstrijden staat de teller op één zege, drie gelijke spelen en drie nederlagen.

“Ik blijf erbij: het is hier beter verlopen dan vorig seizoen. Dat we dit seizoen een mooie vooruitgang hebben geboekt, is een feit. In die play-offs hebben we onze beoogde doelstelling niet behaald, maar ja... Het zij zo. Voor de rest gaat het team goed en is de club gezond. We hebben trouwens onze licentie voor volgend seizoen al beet. En Audrey Demoustier – de enige vrouwelijke coach in de Super League – blijft aan boord. Wij zijn klaar om er opnieuw tegenaan te gaan.

In tegenstelling tot Eendracht Aalst, dat uit de Super League is gestapt. Jullie zijn zo de enige amateurclub op het hoogste niveau. Wat doet dat met jullie?

“Het feit dat wij een amateurclub zijn, heeft natuurlijk gevolgen voor de verdeling van de geldpot van de Pro League. Dat zal er niet op minderen. Maar wij trekken onze plan, we doen het op onze eigen manier.”