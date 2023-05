Opsteker én lof voor Vincent Kompany: sterkhouder blijft, Burnley-voorzitter lyrisch over “het mooiste meisje van het dorp”

Beyer, die op 19 mei 23 jaar wordt, is bijzonder opgetogen met zijn definitieve transfer naar de Clarets, zo vertelde hij in een eerste reactie op de clubwebsite. “Ik kan niet gelukkiger zijn dan ik op dit moment ben! Maandag de trofee in de lucht steken, het kampioenschap winnen en nu klaar om definitief een Claret te worden. Van het moment dat ik mijn eerste voet in dit stadion zette, was ik blij om hier te zijn. Het voelt als thuis. Ik hou ervan om op Turf Moor te spelen en met de fans te vieren en ik hoop dat ik dat in de toekomst nog meer zal mogen doen.”

Jordan Beyer kwam in september op huurbasis over van Borussia Mönchengladbach en groeide uit tot een belangrijke in het elftal van Vincent Kompany. De Duitser had dan ook een groot aandeel in de promotie naar de Premier League en de verovering van de titel.

Daten

Eind vorige week verlengde ook Vincent Kompany zijn contract bij Burnley. Hij zette zijn krabbel onder een contract tot 2028 en maakte zo komaf met de vele geruchten omtrent een transfer naar Tottenham of Chelsea. En dat tot groot jolijt van voorzitter Alan Pace.

“Het bleef maar duren”, aldus de Engelsman bij BBC Radio Lancashire. “Hij moet zich geen zorgen maken over dat ik hem ooit zou ontslaan. Mijn grote zorg is dat, en ik heb hem dit ook proberen uit te leggen, dat je in een situatie zit waarbij je aan het daten bent met het mooiste meisje van het dorp terwijl je weet dat ze nooit met je zal trouwen. En dat tegelijkertijd al de rest met haar wil trouwen. Dus dan is het: hoe lang zullen we daten? Ik hoop héél lang, maar dat is aan ‘haar’ (lacht).”

Pace is sinds eind 2020 de grote baas bij Burnley. Hij zag de club vorig seizoen degraderen, maar na amper één seizoen zijn de Clarets dus terug in de Premier League. Met dank aan Kompany.

“Vincent is een van de meest speciale mensen die ik ooit ontmoet heb”, klinkt het. “Enorm attent, met een hoge mate van klasse en verwachtingen voor zichzelf en anderen. De manier waarop hij zijn wil om te winnen kan overdragen… En hoe hij tot alles in staat is om dat te bereiken. Je ziet in de media ook vaak dingen over hoe hij relaties opbouwt met spelers, maar dat is slechts een tiende van hoe hij echt is. Ik ben er zeker van dat alleen zijn familie weet hoe speciaal hij is, maar ik heb nu toch al wat tijd kunnen spenderen met hem en hij is ongelooflijk.”