Amerikaanse militair die ‘Black lives matter’-betoger doodschoot veroordeeld tot 25 jaar cel

Een sergeant van het Amerikaanse leger is veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor het doodschieten van een 28-jarige man die tegen racisme demonstreerde. Garrett Foster kwam om het leven tijdens een Black Lives Matter-betoging in 2020 in Austin (Texas) na de moord op de zwarte George Floyd door de politie.

De veroordeelde militair Daniel Perry (35) riskeerde tussen de 5 en 99 jaar gevangenisstraf voor het neerschieten van de eveneens blanke Foster. Zijn advocaten hadden om een ​​gevangenisstraf van hooguit tien jaar gevraagd, verwijzend naar het ontbreken van een crimineel verleden, de psychologische problemen, en de lof van verscheidene militaire collega’s. Juist om de geestelijke gezondheid van Perry noemden de aanklagers hem een “geladen pistool, klaar om te schieten.”

Foster, een luchtmachtveteraan, droeg tijdens het protest een aanvalsgeweer, wat legaal is in Texas. Voor de fatale ontmoeting reed Perry in zijn auto in op een menigte bij het protest. Foster ging naar Perry’s auto toe en gebaarde hem het raam te laten zakken, waarop Perry hem neerschoot met een pistool, aldus de aanklagers. Volgens de advocaten van Perry was het zelfverdediging.

De gouverneur van Texas, de Republikein Greg Abbott, maakte al duidelijk dat hij Perry gratie wil verlenen.