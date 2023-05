Ook Roglic kwam ten val in chaotische Giro-etappe: “De schade had een stuk groter kunnen zijn”

“Een aantal renners gleed weg in een bocht naar rechts. Primoz zat daar ook bij”, doet Marc Reef, ploegleider bij Jumbo-Visma, het verhaal. “Koen (Bouwman) gaf meteen zijn fiets af aan Primoz. De rest van de mannen hebben gewacht en hem teruggereden naar voren.” De schade lijkt mee te vallen bij de belangrijkste rivaal van Remco Evenepoel. “Een valpartij is natuurlijk nooit fijn, maar gelukkig gebeurde het op lage snelheid. Door het nat wegdek gleed Primoz ook een beetje door. Op een droge weg kom je meteen tot stilstand en krijg je flinke schaafwonden. Nu lijken enkel zijn kleren wat gescheurd aan de schouder en de broek. Verder valt het best wel mee.”

Dat beaamde ook Roglic, die meteen na de finish opgelucht met de pers sprak. “De schade had een stuk groter kunnen zijn. Toen ik weer was aangesloten vooraan vielen ze voor me en raakte een renner mijn been. Ik ben blij dat we daarna veilig de meet konden passeren.”

Ploegleider Reef erkende wel dat, ondanks de beperkte lichamelijke schade, deze op papier makkelijke sprintetappe zijn sporen zal nalaten. “Dit ritje zal in de kleren kruipen. De nattigheid, de kou, het constant op je hoede zijn... dit gaat meespelen.”