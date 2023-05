Wereldkampioen Luca Brecel naar Canada, VS en Roemenië om snooker te promoten

Drie contracten zijn intussen al getekend: Luca Brecel speelt op 9 en 10 juni in de Roemeense steden Boekarest en Cluj tegen levende legende Jimmy White, die vorige week de wereldtitel pakte bij de senioren. Begin augustus trekt hij zelfs de oceaan over om in de VS (Seattle) en Canada (Vancouver) exhibitiewedstrijden af te werken. Er liggen ook nog voorstellen uit onder meer Engeland, Dubai en China op tafel.

LEES OOK. Oververmoeide Luca Brecel keert voortijdig terug van toernooi uit Wenen

Brecel kan en wil op de meeste uitnodigingen ingaan, omdat het een heel kalme zomer wordt voor de top 16 spelers, die hun kwalificatiewedstrijden pas spelen tijdens de eerste dagen van de eindfase van de rankingtoernooien. Voor de start van de European Masters (22 augustus) moet hij enkel in de loop van de maand juli één dag aantreden in de Championship League.

Vanaf eind augustus breken wel bijzonder drukke maanden aan. Voor het eerst sinds de pandemie keert World Snooker immers terug naar China, waar in het najaar nog drie toernooien plaatsvinden. Daardoor staan voor Nieuwjaar in totaal maar liefst twaalf grote toernooien op de agenda. Luca Brecel start het nieuwe seizoen als de nummer twee van de wereld en heeft huidig nummer 1 Ronnie O’Sullivan in het vizier. (mg)