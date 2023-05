Zestigtal vermoedelijke leden ‘Ndrangheta opgepakt in Italië

Het Italiaanse gerecht heeft 61 vermoedelijke leden van de Calabrese ‘Ndrangheta-maffia opgepakt, voor misdaden gaande van fraude tot afpersen van uientelers. De ‘Ndrangheta is de machtigste maffia in Italië.

Het onderzoek was gericht tegen 167 mensen, van wie 33 mensen al in de cel zitten. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij misdaden in de provincie Vibo Valentia, aldus de aanklagers van Catanzaro, de hoofdstad van de regio Calabrië. De operatie vond niet alleen in Calabrië plaats, maar ook in de regio Lazio (Rome), Lombardije, Piëmont en Veneto.

Het onderzoek bracht de verschillende commerciële belangen van de maffia aan het licht, net als de mogelijkheid van de ‘Ndrangheta om banden te onderhouden met politici. Volgens de procureurs houden de maffialeden zich niet enkel bezig met drugshandel en wapens, maar ook met het kopen van stemmen, inmenging in openbare aanbestedingen, fraude gelinkt aan opvangcentra voor migranten en het afpersen van bedrijven in de toeristische sector.

Volgens het parket van Catanzaro waren de leden van de maffia tegen wie het onderzoek van woensdag is gericht, erin geslaagd te infiltreren in het gezondheidssysteem van de staat. Op die manier konden ze bepaalde contracten voor de ziekenhuizen in de wacht slepen.

De ‘Ndrangheta is actief in meer dan 40 landen in totaal en heeft een grote invloed op de economie van Calabrië, waardoor het moeilijk is de bende uit te schakelen. Honderden leden van de bende zijn al beschuldigd in het kader van een grootschalig proces dat aan de gang is.

Vorig week vond een grootschalige operatie tegen de ‘Ndrangheta plaats in Europa. Daarbij zijn 132 verdachten opgepakt, onder wie dertien in België.