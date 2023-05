Spectaculaire valpartij van Mark Cavendish levert straffe herhaling, iconische finishfoto én gebroken hand toeschouwer op

Cavendish slipte eerst met zijn achterwiel weg op een witte streep. Hij herstelde zich en wilde terug in de slipstream duiken, maar raakte daarbij Alberto Dainese van Team DSM. Daarna ging het helemaal mis. Cavendish knalde tegen Nicolas Dalla Valle (Corratec - Selle Italia) en ging spectaculair tegen de grond terwijl de Italiaan als bij wonder recht bleef.

Bekijk vooral de derde herhaling (vanaf 2:00) in onderstaande video, met een shot vanaf de zijkant.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is voorlopig niet geweten hoe zwaar de schade bij Cavendish is. Wel zeker is dat de Brit als vijfde geklasseerd werd in de daguitslag, omdat hij over de streep gleed. Dat leverde vervolgens een iconische finishfoto op. Dainese sprintte naar de vierde plek, maar werd later gedeklasseerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een aandachtige kijker zal ook iets bijzonder pijnlijke. Een toeschouwer wilde de massasprint filmen en stak daarbij zijn hand en smartphone door de dranghekken. Toen Cavendish Dalla Valle in de nadar duwde, kon de man zijn hand niet meer terugtrekken…