Voor 11.300 euro geïnd aan achterstallige belastingen bij controles in Zonhoven en Diepenbeek

Vandaag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad een VLABEL-actie in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. De controles vonden plaats in Zonhoven op de N74 richting Houthalen en op de N702 in Diepenbeek. Er werden onder andere pv’s opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs, voor drugs in het verkeer en voor het rijden met een vervallen voorlopig rijbewijs. Verder werden er 56 onmiddellijke inningen opgesteld, waarvan 30 voor gsm-gebruik. Door de diensten van VLABEL werd er voor 11.301 euro geïnd.

