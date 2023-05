Motorruimte van boot in Beringen vat vuur door technisch defect

In de Kaaistraat in Beringen heeft een boot woensdagnamiddag vuur gevat. Door een technisch defect kwam er een steekvlam uit het motorgedeelte van de boot. De schipper kon de deur meteen sluiten waardoor het vuur doofde door gebrek aan zuurstof. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uit. Er was op geen enkel moment een gevaar dat de boot zou zinken.

