Jongetje trotseert ijskoud water om oude, blinde hond te redden die al 48 uur vermist is

Wat begon als een onbezorgd dagje vissen met het gezin in het Amerikaanse Texas is geëindigd in een heuse reddingsactie. De elfjarige John merkte in het water plots een hondje op dat vast zat. Hij trotseerde het ijskoude water en ging de viervoeter halen. Later bleek dat de 19-jarige blinde chihuahua al 48 uur vermist was. De hond werd de dag van zijn redding nog herenigd met zijn dolgelukkige baasjes.