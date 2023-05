Ploegmaat Louis Vervaeke getuige van tweede valpartij Evenepoel: “Aan 60 km/u neergaan, dat is altijd wonden likken”

“Bij die eerste val was er niet veel aan de hand”, legt Lodewyck uit. “Het peloton maakt een slingerbeweging door die hond en daar ging hij zonder veel erg neer. Het was vooral uit ontgoocheling dat hij een tijdje bleef zitten.” In volle finale ging Evenepoel opnieuw neer en deze keer met iets meer schade tot gevolg. “Hij wil uitsturen om de sprinters een kans te geven om voor de ritwinst te strijden, maar net op dat moment raakt hij een wiel van iemand van Astana en dan komt er iemand van Trek-Segafredo (Alex Kirsch, red.) met hem in contact en was het kwaad geschied. Bij zo’n val zijn schaafwonden onvermijdbaar. Of er meer aan de hand is, daarvoor moeten we het medisch bulletin afwachten. Remco is nu een douche aan het nemen en de dokter kijkt naar hem”, besluit Lodewyck.

Ploegmaat Louis Vervaeke was in de buurt toen Evenepoel voor de tweede keer ten val kwam. “Remco kijkt net achterom en wil de sprint mijden”, zegt Vervaeke. “Hij stuurt uit om de risicozone te ontlopen en op dat moment snijdt er iemand van Trek hem de pas een beetje af. Kirsch? Dat is mijn maat niet. Hij doet dat wel vaker. Remco kijkt net dan om en maakt een pijnlijke val. Beide renners gaan in de fout en aan 60 km/u vallen, is nooit fijn. Dan is het altijd wonden likken. Ik ben geen dokter, om te weten wat er aan de hand is, moeten we afwachten wat de dokter zegt.”