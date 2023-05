Irakese bondsvoorzitter probeert Jonge Duivel Ameen Al-Dakhil te lokken na sterke prestaties onder Kompany

Ligt de toekomst van Ameen Al-Dakhil bij de Belgische of bij de Irakese nationale ploeg? De bondsvoorzitter en media in Irak proberen druk te zetten, maar volgende maand speelt de 21-jarige verdediger van Burnley gewoon het EK met de Jonge Duivels.

Al-Dakhil vertrok afgelopen winter bij STVV, waar hij door niemand minder dan Vincent Kompany werd weggeplukt. Kompany gelooft in de kwaliteiten van de jonge centrale verdediger en liet hem ondertussen al twaalf wedstrijden meedoen bij Burnley. Vooral de laatste maand speelde Al-Dakhil zo goed als alles. Hij stond op het veld toen The Clarets de promotie naar de Premier League en de titel in de Championship binnenhaalden.

Dat is de Irakese bond - dat al langer aan zijn mouw trekt - natuurlijk niet ontgaan. Onlangs was bondsvoorzitter Adnan Darjal nog in Engeland, waar hij een gesprek had met de vader van Al-Dakhil. Volgens de Irakese bondsvoorzitter “wil zowel de speler als zijn vader het land graag vertegenwoordigen”. Darjal vertelde nog aan de pers dat “Al-Dakhil het shirt van Irak al zal dragen tijdens de komende WK-kwalificatiewedstrijden en de Asian Cup, als God het wil”. Een openlijke smeekbede dus.

Een Irakees voetbalmedium met meer dan een miljoen volgers op Twitter bracht het nieuws formeel: “Ameen Al-Dakhil zal Irak vertegenwoordigen op de Asian Cup 2024”. Maar dat is volgens de dichte omgeving van de speler veel te voorbarig. “Er circuleert heel veel rond op sociale media, maar dit is gewoon de druk van de Irakese kant op Ameen”, klinkt het bij de familie. “Hij heeft hier zelf niks van naar buiten gebracht dus het zijn gewoon roddels.”

Hetzelfde verhaal is te horen bij de manager van Al-Dakhil. Die laat weten dat er nog niets beslist is omtrent zijn keuze voor een nationale ploeg, dat hetgeen nu op sociale media rondgaat pure speculatie is en dat de enige zekerheid is dat Al-Dakhil binnenkort het EKU21 zal betwisten met de jonge Rode Duivels.

Dubbele nationaliteit

Al-Dakhil beschikt over de Belgische en de Irakese nationaliteit. Hij is op 6 maart 2002 geboren in Bagdad, de hoofdstad van Irak. Op zijn vijfde kwam hij samen met zijn ouders naar België. Hij begon te voetballen en werd opgemerkt door Anderlecht, waar hij vijf jaar in de jeugdopleiding doorbracht. In 2016 trok hij naar Standard, waar hij in 2021 debuteerde voor de eerste ploeg. Begin 2022 zette hij een stapje terug naar STVV om er volledig door te breken en een jaar later een transfer naar Engeland te versieren.

Ondertussen doorliep de centrale verdediger ook de Belgische nationale jeugdreeksen vanaf de U17. Voor de U21 van Jacky Mathijssen kwam hij tot dusver drie keer in actie. Hij kan een belangrijke schakel worden op het EK, dat voor de Jonge Duivels op 21 juni begint met een wedstrijd tegen Nederland. Gastland Georgië en Portugal zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.