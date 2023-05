Matthias Casse grijpt voor de derde keer WK-zilver: “Maar voor een tweede plaats heb ik niet zo hard getraind”

Matthias Casse was naar het WK afgezakt voor goud, maar moet vertrekken met zilver. In de finale was – wie anders? – zijn eeuwige rivaal Tato Grigalashvili duidelijk de betere. De Georgiër verlengt zijn wereldtitel, de Belg zijn statuut als runnerup. “Maar voor zilver heb ik niet zo hard getraind.”

Voor de zesde keer stonden beide rivalen – het judo-equivalent van Rafael Nadal vs Novak Djokovic – tegenover mekaar, maar was het verschil ooit groter dan deze keer? Vanaf de eerste seconde nam Grigalashvili de kamp in handen. De 23-jarige Georgiër gooide zijn drie jaar oudere tegenstander slag om slinger de lucht in, waarbij Casse voortdurend zijn handen moest plaatsen om overeind te blijven. “Zeker over de finale ben ik niet content, al was Tato echt wel heel sterk, ook fysiek. Op geen enkel moment heb ik mijn eigen judo kunnen opdringen. Heel frustrerend.”

Casse was al in zijn eerste ronde aan een rampscenario ontsnapt, toen hij twee bestraffingen moest wegwerken. “Het was een heel lastige dag, waarin veel niet liep zoals gewenst. Ik kreeg een vinger in mijn oog en havende mijn elleboog. Na die moeilijke eerste ronde ging het kamp na kamp beter. Ik kon het telkens goed afwerken, waarbij ik tegen Sagi Muki eindelijk revanche kon nemen voor de verloren WK-finale in 2019. Op zo’n momenten merkte ik dat mijn maturiteit is toegenomen.”

Parijs 2024

Ook zorgwekkend voor de hyperambitieuze Antwerpenaar is dat hij nu al voor de vierde keer op rij moet buigen voor zijn Oost-Europese rivaal. Casse geldt al enkele jaren als een van onze vaste leveranciers van eremetaal op grote kampioenschappen, maar met de Olympische Spelen van Parijs 2024 aan de verre horizon is steeds duidelijker dat er een groot obstakel bestaat. Tato Grigalashvili. “Dit was wel mijn vierde WK-finale op rij, wat in de -81kg nog nooit is gebeurd. Daar ben ik best wel trots op, al overheerst momenteel uiteraard de teleurstelling. Misschien denk ik daar over een paar dagen anders over. De afgelopen weken en maanden heb ik echt heel hard gewerkt om opnieuw wereldkampioen te worden. Voor dat zilver heb ik niet getraind. Ik heb wel veel nieuwe informatie opgedaan, dat mij in staat moet stellen om volgend jaar iedereen op de Spelen te kloppen. Inclusief Grigalashvili.”

Casse en zijn entourage verlieten woensdagavond al Doha, een dag eerder dan aanvankelijk gepland. Hij vertrekt vervolgens met zijn vriendin Grace voor een vierdaagse trip naar Londen. “Mijn enige vakantie voor dit jaar, maar ze zal goed doen.”