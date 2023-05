85 toeristen ploeteren in het water nadat boot wegdrijft en ze moeten wachten op redding

Voor 85 toeristen in Thailand is een uitstap naar de Emerald Cave letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Want tijdens hun bezoek schoot het ankertouw van hun boot los waardoor het wegdreef. Er zat niks anders op dan in het water te wachten op redding. Ze maakten een menselijke ketting om niemand kwijt te geraken en dobberden zo liefst een halfuur lang rond tot er een andere boot redding bracht.