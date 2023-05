Onze tv-tips: misdaad tijdens een orkaan, hulpverleners en Britse comedy

The Hurricane Heist

VTM4, do, 20.35u

Een groep hackers bedenkt een meesterlijk plan om 600 miljoen dollar te stelen van een bank, net tijdens de grootste orkaan ooit geregistreerd in de VS. De stad is al geëvacueerd en alleen meteoroloog Will (Tony Kebbel), zijn broer Toby (Ryan Kwanten) en bewaakster Casey (Maggie Grace) zijn over. Anderhalf uur actie van de bovenste plank met een duidelijk rechttoe rechtaan plot. (tove)

Are You Being Served?

VTM3, do, 19.55u

Britse comedy op zijn best. Over de belevenissen van medewerkers die dames- en herenkleding verkopen in een Brits warenhuis. De reeks liep twaalf jaar en werd door miljoenen mensen bekeken. Vooral het personage Mr. Humphries, behoorlijk gay al werd dat nooit zo benoemd, was de publiekslieveling. Dit eerste seizoen is 50 jaar oud, waardoor het meer dan ooit een trip down memory lane wordt. (tove)

Zembla

NPO2, do, 20.27u

Zorgmedewerkers die tijdens corona in de frontlinie stonden, waren helden. Er waren geen vaccins en er was een tekort aan beschermende kleding. Duizenden onder hen kregen corona en kampen met de gevolgen, zo ernstig dat ze niet meer werken. Werknemers die in Nederland twee jaar ziek zijn, krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar uit deze documentaire blijkt dat daar van alles aan schort. (tove)