Leerlingen Inspirocollege op stage in Finland

De school neemt deel aan het Erasmus+ Project, waardoor ze voor het tweede jaar op rij met hun laatstejaarsstudenten GWW op Europese uitwisseling mochten naar Finland. De leerlingen doken er in de Finse gezondheidszorg en bezochten er onder andere Pönkka Clubhouse, waar men mensen met een mentale beperking een warme zinvolle dagbesteding biedt. Ze werden ook ontvangen door de Lutherse kerk: zij bieden inlooptherapie aan mensen die worstelen met mentale problemen. De leerlingen gingen zichzelf voorstellen in een gezellige kleinschalige lagere school en kregen een rondleiding in de universiteit van Oulu. Tussendoor werd er gewerkt aan de GIP en af en toe was er tijd voor ontspanning: Oulu, een zonsondergang in Nallikari, Helsinki, de poolcirkel en de rendieren van Lapland! Het was een indrukwekkende stage vol leermomenten en verrijkende ervaringen voor de leerlingen.