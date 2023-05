Jeugd haalt het op Open Rapid schaaktoernooi

Na een aarzelende inschrijvingsperiode waren toch 33 spelers uit Limburg en omstreken naar OC De Peel afgezakt om voor de titel van Rapid-kampioen van Neerpelt te strijden. De torenhoge favoriet, Robert Schuermans uit Deurne, stond heel lang aan de leiding tot hij op de ontketende jeugd botste. Hij verloor eerst in de vierde ronde van de plaatselijke Quinten Huismans en in de laatste ronde van Matei Govoreanu uit Westerlo. In het onderling duel voor de eerste plaats tussen Quinten en Matei trok Matei aan het langste eind. Een sterk spelende Lars Lehaen uit Houthalen-Oost vervolledigde de top drie. Robert Schuermans eindigde als vierde. PDe prijs voor de beste vrouw ging naar Linda Schouteden (Pelter Pion). De prijs voor de beste jeugdspeler ging naar Simon Mernier (NSK), ratingprijzen werden verdeeld tussen Frank Lehaen (+1800), Pieter Hendriks (-1800) en Eijssen Dries (-1500). Een eervolle vermelding ging naar Ivo Heylen (NSK) die het toernooi zonder nederlaag afwerkte (6 keer remise, een winst).