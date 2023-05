4-jarig meisje aangerand door klasgenootjes op kleuterschool, ouders dienen klacht in

Op een Nederlandstalige school in Anderlecht is een kleuter van 4 jaar het slachtoffer geworden van seksueel misbruik. De daders: twee klasgenootjes van haar, jongetjes van 4 en 5 jaar. Het meisje liep meerdere kneuzingen op aan de geslachtsdelen en kan een tijdlang niet naar school.

De ouders van het vierjarige meisje doen hun verhaal in de Franstalige krant La Dernière Heure. Toen de vader afgelopen maandag zijn dochtertje kwam ophalen van school in de Brusselse gemeente Anderlecht, kreeg hij van haar juf en de onderdirectrice van de school te horen dat het meisje seksueel misbruikt was op de speelplaats. “Twee jongens uit haar klas hadden haar broek afgetrokken en hebben haar betast en gezoend aan haar intieme delen”, vertelt de vader tegen La Dernière Heure. “Ze leek verward toen ik haar ophaalde van school, en eenmaal in de auto begon ze te huilen.”

De moeder van het meisje ging meteen met haar dochter naar het ziekenhuis, waar ze onderzocht werd. Het meisje bleek meerdere kneuzingen aan haar geslachtsdelen te hebben opgelopen en kan tot 19 mei niet naar school. De ouders hebben ook klacht ingediend bij de politie, die een onderzoek is gestart.