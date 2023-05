Temptationster Megan Desaever duikt op in ‘Ex on the beach: Double dutch’

Megan Desaever, bekend van Temptation Island duikt nu ook op in het nieuwe seizoen van Ex on the beach: double dutch. En dat als ex van Dylan van der Wal. De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu bevestig de realityster het zelf op haar sociale media. “Stay tuned” schrijft ze in haar Instagram stories.

Desaever kwam begin dit jaar in opspraak nadat ze in een podcast toegaf belastingen te ontduiken. Zelf zag ze het kwaad er niet van in, maar dat veranderde al snel toen ze door de fiscus uit bed werd gelicht. Kort daarna leek de realityster gelukkig verloofd te zijn met de Nederlandse Dennis Roos, maar ook aan dat liefdesverhaal kwam al snel een einde. Of ook Desaever’s ex-verloofde op het strand van Ex on the beach: double dutch zal verschijnen, is nog maar de vraag.