Waanzinnig slot in de Giro: Remco Evenepoel boos na valpartij in volle finale, Mark Cavendish crasht spectaculair

Het was niet de dag van Remco Evenepoel in de Giro. De wereldkampioen kwam twee keer ten val in de vijfde etappe, waaronder in volle finale.

De finale werd ontsierd door liefst drie valpartijen. Eerst deed Fernando Gaviria driekwart van het peloton stoppen, daarbij stond ook Primoz Roglic stil. De Sloveen moest daardoor achtervolgen, maar kon opnieuw aansluiten bij de groep met Evenepoel.

Bij het ingaan van de laatste twee kilometer kwam Evenepoel plots ten val. Opnieuw, want in het begin van de etappe lag hij er al eens bij door toedoen van een losgelopen hond. De wereldkampioen keek naar links terwijl hij wat afdwaalde naar rechts en kwam in contact met twee Trek-renners: Alex Kirsch en Mads Pedersen.

Evenepoel was woest. Hij deed zijn beklag tegen de volgwagen, ploegmakker Pieter Serry en Cofidis-renner Davide Cimolai. Kirsch kwam zich na afloop excuseren, maar kreeg Evenepoel niet te zien aangezien die bij de medische check-up zat.

“Het lijkt erop dat er niks gebroken is”, klinkt het bij de ploeg. “Voorlopig. We gaan vanavond verder communiceren.”

Kirsch aan de bus van Alpecin - Deceuninck. — © rr

En dan was er ook nog de val van Cavendish. De Brit slipte eerst in volle sprint op een witte streep, herpakte zich en knalde dan via DSM-renner Alberto Dainese aan tegen Nicolas Dalla Valle (Corratec - Selle Italia). Die laatste bleef op wonderbaarlijke wijze recht, terwijl Cavendish op spectaculaire wijze tegen het asfalt ging. Hij gleed als vijfde over de streep.