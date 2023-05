Anderlecht haalt Limburgse physical coach binnen voor “zwaarste voorbereiding ooit”

Meyer was nog het enige overgebleven staflid van Mazzu, maar de nieuwe coach Brian Riemer was bij zijn aanstelling niet tevreden over de fysieke paraatheid van zijn ploeg. Meyer ging daarna wel op een andere manier werken, maar daar komt nu een einde aan.

Om hem te vervangen zet paars-wit in op Dries Bloemen, een Limburger die nu voor RWDM werkt. Die beslissing werd zelfs twee maanden geleden al genomen, maar Bloemen speelde een belangrijke rol in de titelstrijd van de Molenbeekse club en die mocht niet verstoord worden. De koers is nu bijna gelopen, maar zaterdag speelt RWDM wel nog een cruciale titelmatch tegen de RSCA Futures. Daarna kan Bloemen afscheid nemen.

Dries Bloemen maakte trouwens zijn debuut als conditietrainer bij de jeugd van OH Leuven. Het was daar dat RWDM hem vorige zomer weghaalde op vraag van coach Vincent Euvrard. Het was zijn droom om voor een grote club als Anderlecht te werken. Hij zal er niet alleen de spelers fysiek moeten klaarstomen, maar ook spierblessures moeten vermijden. Riemer heeft al aangekondigd dat het de zwaarste voorbereiding ooit wordt. (jug)