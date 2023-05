Meer dan 200 raketten afgevuurd vanuit Gazastrook na Israëlische aanvallen

Militante Palestijnen in de Gazastrook hebben woensdag meer dan tweehonderd raketten afgevuurd op Israël. Het is een reactie op een nieuwe aanval van Israël op een doel van de Palestijnste militante organisatie Islamitische Jihad eerder op de dag, waarbij zeker vijf doden vielen.

Volgens het Israëlische leger werden in totaal 270 raketten afgevuurd, waarvan er 205 de grens met Israël overstaken. In totaal 63 raketten werden onderschept door het luchtafweersysteem van Israël. De rest landde in open gebieden, en er waren drie inslagen in stedelijke gebieden.

Woensdagnamiddag klonken er sirenes in de Israëlische steden Sderot en Ashkelon, die aan de Gazastrook grenzen. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers, klinkt het bij medische hulpverleners. In de grote regio rond Tel Aviv en in naburige steden is woensdag een raketalarm te horen. Inwoners trokken massaal naar schuilkelders.

Volgens lokale bronnen in de Gazastrook zijn de raketaanvallen een antwoord op de Israëlische aanvallen van de voorbije dagen. Het Israëlische leger heeft voorlopig enkel de raketaanval van woensdag/vandaag bevestigd.

Het Israëlische leger had in de nacht van maandag op dinsdag al verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op het Palestijnse gebied. De actie had als doel om drie hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad uit te schakelen. Volgens Palestijnse bronnen werden in totaal dertien mensen gedood, onder wie vier vrouwen en vier kinderen. Later op de dag kwamen nog eens twee Palestijnen om het leven bij een luchtaanval op een voertuig in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.