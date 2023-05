Truienaar krijgt twee jaar cel na toetakelen ‘dief’

Op 9 mei 2021 ging het kwartet op pad om de man te zoeken in Sint-Truiden. Met twee auto’s reden ze rond om de vermeende dief te vinden. Een eerste keer kon het slachtoffer ontsnappen om niet veel later toch prijs te hebben. Hij kreeg op straat rake klappen en trappen in het gezicht. Ook sloegen ze hem met een ijzeren staaf. Met een diepe hoofdwonde en nog andere letsels belandde het slachtoffer op de spoedafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Hij was tien dagen buiten strijd.

In de gsm’s van de daders troffen de speurders berichten aan waarin ze dreigden hun doelwit van een brug te gooien om hem een lesje te leren. Met de hulp van camerabeelden aan een naburig tankstation, getuigen en de beschrijving van de daders hun kledij kwam de politie het viertal op het spoor. De 24-jarige Truienaar kreeg eerder al een straf van 18 maanden cel voor bedreiging, wapendracht en belaging. Daar komt nu nog eens 2 jaar cel effectief bij. Zijn vader en een broer kregen 18 maanden gevangenisstraf met volledig uitstel en 800 euro boete. Om van dat uitstel te kunnen genieten, moeten ze wel actief op zoek gaan naar werk en zich laten behandelen voor hun agressieprobleem. Een 20-jarige mededader is bij verstek tot 12 maanden cel en 800 euro boete veroordeeld.