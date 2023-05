Ysaline Bonaventure geraakt niet voorbij eerste ronde in Rome

Bonaventure verloor in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 168) in drie sets: 4-6, 6-1 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 10 minuten. De 28-jarige Bonaventure plaatste zich in Rome via de kwalificaties voor de hoofdtabel. Ook Townsend moest voorrondes afwerken.

In de volgende ronde wacht voor Townsend haar landgenote Jessica Pegula (WTA 3), die als derde reekshoofd vrij was in de eerste ronde.

Elise Mertens (WTA 26) is het 25e reekshoofd in Rome. Zij is vrij in de eerste ronde en komt pas in de tweede ronde in actie. Maryna Zanevska (WTA 77) moest dinsdag in de openingsronde de duimen leggen voor de ervaren Tsjechische Barbora Strycova (WTA 1.103), een voormalig nummer 16 van de wereld die na een zwangerschap aan een comeback timmert op haar 37e.