Tosh Van der Sande blijft twee jaar langer bij Jumbo-Visma: “Werken voor een kopman als Wout van Aert is super”

Van der Sande rijdt bij Jumbo-Visma vooral in dienst van kopmannen als Wout van Aert. Volgens het team vervult hij ook “een belangrijke rol als mentor van de jonge talenten in de ploeg”.

“Ik ben supertrots dat ik nog twee jaar langer bij de ploeg zal blijven”, zei Van der Sande in een eerste reactie. “Het voorbije anderhalf jaar was fantastisch. Overal starten we met de ambitie om te winnen en dat geeft superveel vertrouwen en motivatie. Het klikt goed met iedereen in de ploeg en werken voor een kopman als Wout van Aert of een getalenteerd sprinter als Olav Kooij is super. Ik haal er veel voldoening uit om mij bezig te houden met alle jonge talenten die we binnen de ploeg hebben. Ik kijk ernaar uit om me daar de komende jaren nog verder in te ontwikkelen.”

Van der Sande maakte eind 2021 de overstap van Lotto-Soudal. Hij had er toen tien seizoenen bij het team van de Nationale Loterij opzitten.