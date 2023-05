Neos Kinrooi geniet van Leuvense pintjes

"We bezochten het groot begijnhof en kregen een mooie rondleiding. Het was een heel boeiend en humoristisch met verhalen over de begijntjes die er vroeger woonden. Ook waren weverwonderd over de prachtige begijnhofsite.Wij hebben werkelijk onze ogen uitgekeken naar het mooie gerestaureerde begijnhof en dat nu eigendom is van de universiteit.""Na een lekkere lunch in het hartje van Leuven trokken we naar AB inBev het vroegere Stella Artois. We kregen er uitleg over hele productieproces. Per uur worden er 80.000 blikjes bier gebotteld. Als afsluiting kregen we allemaal een lekker fris pintje en toen we huiswaarts keerde werden we allen nog eens getrakteerd op 3 blikjes bier."