Rock Herk voegt tien mooie namen toe, ticketverkoop zit al aan 70 procent

Eerder maakten ze aan de modderbanken van de Herk al namen bekend als Warhaus, Mura Masa, Charlotte Adigery & Bolis Pupul en The Haunted Youth. Nu komen er tien bij. Zoals: het legendarische Britse Echo & The Bunnymen (foto), de immer sympathieke Admiral Freebee en bronsgroene rock én keiharde beats van respectievelijk The Sha-La-Lee’s en Klaps.

Lander & Adriaan. — © Sven Dillen

In de Club zakken de Franse spacerockers van Slift af en We Came As Dirt. Komen op Street meer doen dan hinkelen: Lander&Adriaan, het Franse Lysistrata en het duo Instar en Myu:sa. Op het dansbaar podium ook nog één nieuwe naam: Lilihell.

De tickets gaan vlotjes de deur uit: de verkoop zit aan 70 procent. Rock Herk vindt plaats op 14 en 15 juli aan de sportterreinen Harlaz-Olmenhof. Alle info via www.rockherk.be cru