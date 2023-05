Ze smaken als snoepjes en ruiken goddelijker dan een peperduur parfum. Elk jaar kijken we weer vol goesting uit naar de start van het aardbeienseizoen, die de belofte van de zomer inhoudt. Maar wat weten we eigenlijk over de aardbei? Hoe gezond zijn ze? Hoe eet je ze? Dat en meer zochten we voor je uit.