Zo ging de eerste generale repetitie voor Gustaph op het Songfestival

Zijn jas van Walter Van Beirendonck is er nog niet bij, daar worden nog altijd de laatste aanpassingen aan gedaan. Maar dat is het enige wat er ontbreekt aan zijn prestatie woensdagnamiddag tijdens de eerste dress rehearsal. Na onder meer de magere opener van Denemarken en hun Reiley en de powerballade van de Estse Alika, mocht Gustaph als eerste eens echt het vuur aan het lont steken. Dat is exact wat hij deed.

Hij zat vooraf op hete kolen. Al anderhalve week loopt hij rond in Liverpool, de wedstrijd mag stilaan voor hem starten. Na deze eerste repetitie kan hij er gerust in zijn. De stembanden zijn gesmeerd, en zorgen voor de perfecte versie van Because of you. Ook zijn backing vocals Monique, Chantal en Sandrine zijn in vorm, en krijgen opnieuw een rol op de voorgrond. Hij wilde er graag ballroomdanseres PussCee West bij om de song met een knal te laten eindigen, waar hij ook in slaagt. De positiviteit en energie die het nummer uitstraalt, komen ook over in de act en de visuals.

In deze – zij het ietwat zwakkere – tweede halve finale maakt hij zeker kans om hét nummer van de avond te hebben als hij donderdagavond het kunstje fijntjes overdoet. Ook de aanwezige pers in de Liverpool Arena was helemaal mee, er volgde een luid applaus na zijn performance.