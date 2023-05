Vrouw geraakt schoen kwijt in het gras, maar koning Charles toont zich van meest galante kant

Tijdens zijn eerste officiële opdracht sinds zijn kroning heeft de Britse koning Charles III zich van zijn meest behulpzame kant getoond. Maandag verloor een vrouw haar schoen in het gras terwijl de vorst grond aan het inwijden was en de man schoot meteen te hulp.

Charles was te gast in het Britse Cambridge om een nieuw laboratorium in te wijden dat de ontwikkeling van de net-nul luchtvaart moet versnellen. (tica)