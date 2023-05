Dit hebt u al gemist in rit 5 van de Giro: Evenepoel onderuit door loslopende hond en regen, veel regen

Drie opgaves: Groves is sprintloods kwijt

Valerio Conti (Corratec) droeg ooit nog het roze, maar dat gaat in deze Giro niet meer gebeuren. De kopman van het Italiaanse team stapte niet meer op de fiets voor rit 5 door een heupblessure. Cofidis verloor Rémy Rochas ook al na opgave. De grootste naam onder de afstappers is die van Ramon Sinkeldam. De Nederlander startte aan deze Giro als lead-out voor snelle man Kaden Groves. Sinkeldam moest ziek verstek laten gaan voor de etappe van vandaag.

Ramon Sinkeldam moest er ziek de brui aan geven. — © BELGA

Drie Italianen en Pinot op pad

Al in de eerste kilometer vormde zich meteen de vlucht van de dag. Martin Marcellusi en Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani) en Stefano Gandin (Corratec) kregen in de vroege vlucht bergkoning Thibaut Pinot met zich mee. Met Thomas Champion (Cofidis) sloot al snel een tweede Fransman aan. Marcellusi en Gandin kwamen zelfs even ten val, waarna Gandin nog terugkeerde, maar Marcellusi niet. Zo reden ze met zijn vieren naar de Passo Serra, de eerste van twee klimmetjes van 3de categorie die vandaag op het programma staan. Daar pakte Pinot de 9 punten mee en daarna liet hij zich uitzakken. Zo blijven ze voorin nog met zijn drieën over: Zoccarato, Champion en Gandin.

Leider in het bergklassement Thibaut Pinot graaide snel 9 punten mee en liet zich dan weer uitzakken. — © AFP

Gandin flirtte eerder al met val

Bijna had Gandin de officiële start niet gehaald. De Italiaan ging ei zo na tegen de neutralisatie al tegen de grond. De renner van Corratec zat rechts vooraan, klaar om mee te gaan met de allereerste ontsnapping toen hij zich plots moest bukken. Een onoplettende dame die een kiekje van het peloton probeerde te maken, ging niet op tijd aan de kant en zo moest Gandin een manoeuvre uitvoeren of hij nam haar met fototoestel en al mee tegen de grond.

Het moment van deze rit. Evenepoel die op de grond zit. Hopelijk blijft de schade beperkt voor de wereldkampioen. — © AFP

Plots zit Evenepoel op zijn achterwerk

De net niet val van Gandin bleek een voorbode voor meer onheil later in de rit. Dit keer met als voornaamste slachtoffer Remco Evenepoel himself. Een loslopende hond leek even het peloton in te lopen. Ballerini schrok daarbij en kon niet recht blijven. De Italiaan van Soudal Quick-Step maakte een lange schuiver met Evenepoel in zijn wiel. Even later bracht de camera ook Evenepoel in beeld en die zat niet langer op zijn fiets, maar op de grond. De wereldkampioen bleef eventjes zitten en hervatte daarna toch. Hij stak ook zijn duim op naar de camera en sloot met hulp van ploegmaats snel weer aan bij het peloton.

Piepende remmen

De hemelssluizen blijven openstaan en de regen valt met bakken uit de lucht. De wegen liggen er dan ook spekglad bij. Het peloton neemt geen enkel risico in de afdalingen en de handen zitten aan de remmen. Het geluid van piepende schijfremmen is geregeld tijdens de tv-uitzending te horen. Zo gaat dit Giropeloton aan een slakkentempo richting finish. Alles lijkt erop te wijzen dat de sprintersploegen de kans gaan aangrijpen om deze etappe op een massaspurt te laten uitdraaien.