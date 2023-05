Neos Kinrooi fietst naar Mekano Play

"Rond 9 uur fietsten we, opgedeeld in twee groepen via Ophoven, Gremelslo en Neeroeteren naar Tongerlo en zo terug naar Kinrooi om uiteindelijk aan te komen op het industrieterrein Leuerbroek", vertellen de Neos-leden. "Het was een mooie tocht langs velden, weiden en door het bos. En met een warm lentezonnetje hadden we ook het weer aan onze kant." "Op Leuerbroek werden we verwacht in het bedrijf Mekano Play BV, waar we hartelijk werden ontvangen door Cor Peeters en Sonia Knippenberg met een tasje koffie of iets fris met versnaperingen. We kregen uitleg over het ontstaan van het bedrijf en zijn verdere evolutie tot het bedrijf wat het nu is. Enkele jaren geleden werd de nieuwe productiehal op Leuerbroek in gebruik genomen. Na de koffie was er de rondleiding in de bedrijfshallen door Cor, die boeiend en enthousiast vertelde over de productie van deze houten openluchtspeeltoestellen. Bij Mekano Play worden openluchtspeeltoestellen gemaakt bestemd voor provinciale of gemeentelijke domeinen, recreatiespeelpleinen, kinderdagverblijven en scholen."