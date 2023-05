Vandalen tekenen enorme penis op fietsbrug in Lanaken

Onbekenden hebben onlangs op meerdere plekken in Lanaken-centrum vandalenstreken uitgehaald. Onder meer de speeltuigen in het Uilenspiegelpark moesten het ontgelden en op de vernieuwde fietsbrug werd een penis getekend.

Er komt blijkbaar geen einde aan het spoor van vernieling en beschadiging dat vandalen in Lanaken achterlaten. Na recente vaststellingen in Rekem was Lanaken-centrum zopas aan de beurt. Zo werd de glijbaan in het Uilenspiegelpark met allerlei graffiti beklad. Op het onlangs vernieuwde pad van de fietsbrug over het verbindingskanaal Briegden-Neerharen, bij de Industrieweg, maakten ze zelfs een tekening van een enorme penis.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) is misnoegd. “Dit is vandalisme van de zuiverste soort en dus verwerpelijk. We zullen camera’s plaatsen en doen een oproep naar omwonenden of omstaanders om ons informatie door te geven. Die wordt dan vertrouwelijk behandeld. De feiten zijn niet goed te keuren.”

“Dit gebeurt door mensen die bekend zijn in onze samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat het om de ‘usual suspects’, de gebruikelijke verdachten, gaat. Daarom wil ik nogmaals een oproep richten tot onze inwoners om alle kennis en informatie daaromtrent met ons - de gemeente en politie - te delen. Wij kunnen maar optreden en sanctioneren als we zwart op wit bewijzen hebben. Finaal draait de Lanakense belastingbetaler op voor de kosten van dit vandalisme. Dat mogen we samen niet aanvaarden.”