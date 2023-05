Kan LDP Donza vrijdag eerste titel in Top Division 1 veroveren? “Zullen zo goed als mogelijk voorbereid zijn”

Nadat zowel LDP Donza als Kortrijk Spurs hun uitmatch konden winnen in de finale, valt vrijdag de beslissing in Kortrijk. De belle werd een dag vervroegd, zodat de opworp in de Lange Munte vrijdag om 20.30 uur gepland staat. De winnaar van de partij zal de terechte kampioen worden in Top Division 1.

Over één ding zijn de supporters uit beide kampen het alvast eens: beide finalematchen waren van heel hoog niveau. Toen LDP Donza in de tweede confrontatie vijftien punten wist uit te lopen, leek de titel naar de Oost-Vlamingen te gaan. Tot verbazing van een bomvol OCP kantelde de match toch nog in het voordeel van de bezoekers. “Uiteraard heeft Kortrijk veel kwaliteit in huis en dus kunnen ze steeds van een achterstand terugkeren”, leidt Donza-coach Kenneth Desloovere zijn betoog zuchtend in. “Ik denk wel dat de opdracht op dat moment voor Kortrijk heel simpel was. Het was voor hen toen erop of eronder. Uiteraard moet je het dan ook nog wel waarmaken, maar het is en blijft een profploeg die altijd blijft zoeken naar oplossingen.”

“Over de hele match bekeken, blijf ik het betreuren dat we hen te veel offensieve rebounds lieten. Daar hadden we beter kunnen doen. In het vierde quarter zijn we ook iets te statisch gaan spelen. We begonnen te veel na te denken. Ik zie in ons scoutingsrapport ook te veel and ones opduiken. Als je al een fout maakt, dan mag de tegenstander zeker niet scoren. Op zulke momenten moeten we het slimmer aanpakken. Positief is dan weer is dat we hun topschutter Nick Tomsick lang aan banden wisten te leggen. Maar uiteindelijk bracht hij Kortrijk toch terug in de match en aan de eindmeet tekende hij voor 27 punten.”

Basketbal als winnaar

“Eigenlijk zijn beide ploegen momenteel een best of five aan het afhaspelen”, bekijkt het Desloovere het. “Met de twee matchen in de competitie meegerekend, staat het momenteel 2-2 in de onderlinge duels. Details zullen uiteindelijk bepalend zijn. We zullen in ieder geval zo goed als mogelijk voorbereid zijn. De winnaar bij zulke matchen op topniveau is in ieder geval basketbal als sport.”