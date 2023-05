Hechtelse kermiskoers schenkt 3.025 euro aan Kinderkankerfonds

De bezoekers genoten in het dorpscentrum van randanimatie, zoals een duo-tijdrit voor de lagere schoolkinderen en voor de kleuters een activiteit tussen de kermisattracties. Wielrenster en voormalig veldrijdster Ellen Van Looy van het De Ceuster Bonache Cycling Team was zondag één van de opvallendste aanwezigen. Zij kwam niet alleen de allerkleinsten aanmoedigen, ze zag ook hoe Marnix Van Hoeck winnaar werd bij de gentlemen. “We kunnen alleen maar tevreden terugblikken op een geslaagd kermisweekend. Naast de ruim zestig deelnemers die we hadden voor de kermiskoers op zondag, was de 17de grote prijs De Ceuster Bouwkranen een absolute voltreffer, want dit jaar konden we ook nog eens 3.025 euro schenken aan het Leuvense Kinderkankerfonds”, zegt organisator Kevin Vanhamel van de vzw De Doorzetters.Op de foto (van links naar rechts): Davy De Ceuster, Senne Goossens van het bouwkranenbedrijf, Stella Goossens en een vertegenwoordigster van het Leuvense Kinderkankerfonds, Hechtels burgemeester Jan Dalemans en organisator Kevin Vanhamel.