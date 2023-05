Straf met uitstel voor dronken Breese beveiligingsagent van de premier

Een 46-jarige Breeënaar is woensdag in Hasselt veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor verkeersagressie en verboden wapenbezit. Vorig jaar kreeg de man het met een koppel aan de stok in Peer. De dader haalde daarop zijn pistool boven, dat hij op zak had in het kader van zijn job als beveiligingsagent van onder meer de premier.

LEES OOK. Dronken Breese beveiligingsagent van de premier bedreigt autobestuurder met dienstwapen

Na het incident heeft de man een carrièreswitch gemaakt en wil hij nu voor een carrière als vrachtwagenchauffeur gaan. Op 17 september vorig jaar ging de dader over de rooie nadat een achterligger teken deed dat hij te traag reed. Dat zinde hem niet, waarna de veertiger in de Tichelovenstraat verhaal ging halen bij het koppel. Daarbij toonde hij zijn dienstwapen, dat eigenlijk achter slot en grendel op zijn werk moest liggen. Dat wapen was afkomstig van zijn job bij de DAP, Directie Algemene Protectie van de federale politie. “Twee dagen eerder had mijn cliënt nog ingestaan voor de bescherming van de premier. Hij maakte zeer lange uren en kampte met oververmoeidheid en stress”, omschreef zijn advocaat.

Aanstelling deskundige

De man, die wel meer dan een glas alcohol lust, stelde die dag op weg te zijn naar het werk. Doordat hij de sleutel van zijn kluis vergeten was, keerde de Breeënaar huiswaarts. Zover kwam het dus niet. Wel tot de confrontatie waarbij hij zwaaide met de Glock 17. Een huiszoeking leverde een telescopische wapenstok, traangas en het bezit van een 9 mm patroon op. In het vonnis stelde de rechter dat wapendracht leidt tot maatschappelijke onveiligheid. “De feiten zijn maatschappelijk onaanvaardbaar en geven blijk van een gevaarlijke ingesteldheid plus een gebrek voor andermans lichamelijke en geestelijke integriteit.” Rekening houdend met zijn gunstig strafverleden en om zijn reclassering niet in gevaar te brengen, legde de rechter hem uitstel van straf op. Wel moet de proceskosten van 1.600 euro en 310 euro betalen. Tot slot is een deskundige aangesteld om de schade bij de vrouw van het koppel te begroten.