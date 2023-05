30-jarige Hasselaar aangehouden en opgesloten voor grijpdiefstal bij 78-jarige vrouw

De politie LRH heeft vorige week vrijdag een 30-jarige Hasselaar gearresteerd. De man wordt verdacht van een grijpdiefstal, waarbij hij geld stal van een 78-jarige vrouw. Hij is aangehouden en zit achter de tralies.

De grijpdiefstal vond vorige week donderdag plaats. Op bewakingsbeelden is te zien dat de dief zich enkele keren met de fiets verplaatste in de buurt van zijn slachtoffer, een 78-jarige vrouw uit Hasselt die op een terras zat. Rond 18.30 uur reed de man opnieuw voorbij, griste hij de handtas van de vrouw weg met zijn rechterhand en fietste hij verder richting de kerk. Hij haalde cash geld uit de geldbeugel en gooide de gestolen handtas op een verlaten bouwwerf in Hasselt.

De politie LRH gaf de handtas terug aan de eigenares. Vrijdag rond 20.45 uur werd de 30-jarige dief gearresteerd aan het station van Hasselt. Daarna werd hij meteen verhoord op het commissariaat. Zondag werd hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid, die besloot om hem aan te houden. De man werd naar de gevangenis van Hasselt gebracht. siol