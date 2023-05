Dé manier om te besparen op je energierekening na de invoering van het capaciteitstarief

In januari werd in ons land het capaciteitstarief ingevoerd. Dit is geen extra belasting, maar een nieuwe berekening van de nettarieven, waardoor jouw energierekening wel eens hoger kan uitvallen. Waar moet je op letten?

Nieuwe berekening

De nettarieven zijn niet de kosten voor je energieverbruik zelf, maar kosten voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Het geldt enkel voor elektriciteit, niet voor aardgas. In de nieuwe berekening wordt rekening gehouden met je piekverbruik, of eenvoudig gezegd: hoeveel elektriciteit je maximaal tegelijk verbruikt. Het systeem werd dan ook ingevoerd om het elektriciteitsnet minder te belasten, en geldt voor alle particulieren en kleine bedrijven, met uitzondering van wie beroep kan doen op het sociaal tarief.

Verbruik sparen, is besparen

Qua gasverbruik kunnen we in de zomer wel even gerust zijn: dat daalt vanzelf als het buiten warm is. Wil je ook je elektriciteitsfactuur verlagen, dan doe je er goed aan om je verbruik zo veel mogelijk te spreiden. Daardoor zullen de vaste kosten lager uitvallen, waar die voorheen voor iedereen gelijk waren. Zet dus niet al je apparaten tegelijk aan. Vooral apparaten die gebruikmaken van warmte zijn grootverbruikers.

Nog meer besparen met zonnepanelen

Zonnepanelen zijn natuurlijk altijd een interessante en duurzame investering om je energiefactuur omlaag te krijgen, maar in dit nieuwe systeem is het ook ideaal om je piekverbruik af te vlakken. Probeer energieslurpende apparaten zoals droogkasten, vaatwassers en wasmachines zo veel mogelijk overdag te laten draaien, wanneer je zonnepanelen energie opwekken. De meeste moderne machines beschikken over een uitgestelde startfunctie, waarmee je ze eenvoudig op een bepaald uur kunt laten starten, ook als je zelf niet thuis bent. Let erop om ’s avonds als de zon onder is niet te veel apparaten tegelijk te gebruiken.

Wil je helemaal zeker zijn van een goede spreiding, dan is een thuisbatterij nog een extra tip om het capaciteitstarief te omzeilen. Hiermee sla je de gratis energie die je zonnepanelen overdag opwekken op, zodat je deze ook na zonsondergang kunt gebruiken. Zo veroorzaak je geen pieken op het elektriciteitsnet. Jij blij, overheid blij!

