E313 richting Hasselt volledig versperd door aanrijding tussen vrachtwagens in Geel: “Hinder zal van lange duur zijn”

Een aanrijding tussen twee vrachtwagens in de staart van een file heeft er woensdagmiddag toe geleid dat de E313 richting Lummen volledig versperd is geraakt ter hoogte van Geel-West. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De afhandeling zal allicht een hele tijd duren. Er is om 14.20 uur al sprake van 12 kilometer file en wachttijden tot meer dan een uur.

Bij de aanrijding raakte een van de bestuurders gekneld in zijn voertuig, maar intussen kon het slachtoffer al worden bevrijd. De takeling van de twee vrachtwagens zal volgens het Verkeerscentrum echter heel wat tijd in beslag nemen. De politie tracht wel alvast een minimale doorgang te creëren voor het verkeer dat nu vast zit achter het ongeval.

Al het verkeer op de E313 richting Lummen moet tot nader order de snelweg verlaten via uitrit 23 Geel-West en vervolgens een lokale omleiding volgen via calamiteitenroute F. Die brengt bestuurders naar de oprit Geel-Oost, waar ze weer de snelweg op kunnen. Het Verkeerscentrum waarschuwt echter voor heel wat vertraging, ook op die omleidingsroute.

“We vernemen dat de hinder op de E313 in Geel-Oost van lange duur zal zijn”, waarschuwt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “We vragen het verkeer om de omgeving te vermijden indien mogelijk of je verplaatsing uit te stellen”, zegt . “Over langere afstand vanuit Gent of Antwerpen richting Hasselt, rij je beter om via Brussel.”