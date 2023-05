De elektrische deelauto van Stapp.in krijgt een vaste standplaats op het Europaplein in hartje Lanaken. — © eva

Lanaken

Het gemeentebestuur van Lanaken biedt zijn inwoners de mogelijkheid om een elektrische deelwagen te gebruiken. Daarvoor is in zee gegaan met het bedrijf Stapp.in. Via een mobiele app kan de wagen gereserveerd, gebruikt en betaald worden.