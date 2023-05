Oprit Beringen van E313 dit weekend afgesloten voor werken

In het kader van de werken aan de spitsstroken tussen Beringen en Ham wordt de oprit Beringen sinds vorige week al aangepast in de richting van Lummen. “We verlengen de oprit tot na de brug van de Buitingstraat”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Die verlenging is nodig om veilig te kunnen invoegen op de spitsstrook, die erbij gaat komen als je vanuit Ham komt aangereden.”

Voor de aantakking met de E313 wordt de oprit vanaf vrijdagavond om 20 uur afgesloten, en dat tot maandagochtend 6 uur. Het verkeer moet een omleiding volgen via het complex Tessenderlo. Doorgaand verkeer op de E313 zal ook hinder ondervinden door de snelheidsbeperking.

Op het complex Beringen wordt ook de oprit richting Antwerpen vernieuwd. Begin juni zal die oprit één weekend worden afgesloten. siol