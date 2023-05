Meester Maurice (87) staat nog eenmaal voor de klas in Vliermaal: “Leerlingen zijn mondiger geworden”

Op woensdag 10 mei stond meester van Maurice Vansichen (87) nog eens voor de klas in zijn vroegere school in Vliermaal.

Meester Maurice stond 62 jaar in het onderwijs. “Veertig in dienst en tweeëntwintig jaar als vrijwilliger, ik deed na mijn pensioen nog de boekhouding voor de school”, zegt vertelt hij.

Vansichen startte zijn loopbaan in 1957 als tweede onderwijzer in de jongensschool in Vliermaal. “Er zaten daar toen 40 leerlingen, verdeeld in 2 klassen. Ik gaf les aan drie leerjaren. Dat ging zo: als ik aan één leerjaar les aan het geven was, moesten de andere leerlingen opdrachten uitvoeren. Dat had als voordeel dat de leerlingen die iets van het vorig jaar niet begrepen hadden, de uitleg nog eens kregen. Toen er meer leerlingen bijkwamen, werden het graadklassen, dus één leerkracht voor twee klassen. In 1978, toen de meisjes en de jongens samengevoegd werden, kregen we per leerjaar één leerkracht.”

Van 1960 tot 1978 was meester Maurice ook nog schoolhoofd met klas. “Na de uitbreiding in 1978 werd dat schoolhoofd zonder klas. Dat bleef ik tot in 1987 toen ik overgeplaatst werd naar de school in Kortessem-centrum, waar ik in 1996 met pensioen ging. We hadden toen in Vliermaal 8 leerkrachten en 2 kleuterleidsters.”

Potlood

Maurice heeft het onderwijs van kortbij zien evalueren. “Eerst scheef men met potlood en daarna met ballonpennetjes en inkt. Toen ik begon, heb ik de stylo ingevoerd. Destijds moest men alles noteren, ook de documenten dienden ‘met de hand’ ingevuld worden; nu zijn het invulboeken Ook zijn de leerlingen mondiger geworden. Het voordeel is dat men zich goed leert uitdrukken, anderzijds is het voor sommigen moeilijker geworden hun mond te houden.”

Op woensdag 10 mei stond meester Maurice nog eens voor de klas. “Voor 51 leerlingen van het Pius X-instituut uit Antwerpen. De leerlingen maakten een studie-uitstap en hun eerste stop was Vliermaal. Ik heb hen wat verteld over de geschiedenis van ons dorp en hen wat uitleg gegeven over de oude school.”