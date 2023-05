Hoera! Vandaag zijn de meeste Belgen jarig: ontdek hier met hoeveel landgenoten jij je verjaardag deelt

Hoera, taart! Alweer! We hebben het netjes voor u uitgerekend: van de bijna 9,5 miljoen mensen die in ons land geboren zijn, zijn er precies 27.722 jarig op 10 mei. Dat zijn er meer dan op het even welke ­andere dag. In de top tien staan ook nog 3, 5, 6, 11 en 14 mei en 28 april. Tussen half april en begin mei wordt het vaakst Happy birthday gezongen, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Vergeet dus dat pleidooi om van 8 mei een feestdag te maken. Laten we die nieuwe vrije dag op 10 mei prikken. Zo maken we de meeste Belgen gelukkig. Zij hoeven nooit meer te werken op hun verjaardag, én hun familie en vrienden hebben geen excuses meer om niet naar het feestje te ­komen.

Maar voor u de verjaardagskaarsen aansteekt: daar zijn we al met de domper. Want zó ver steekt 10 mei er niet bovenuit. Het verschil met de nummer twee bedraagt amper 0,6 procent. En mei is overigens niet de maand met de meeste verjaardagen: dat is juli, ­gevolgd door juni.

Van mei naar juli

Bovendien verschuift de topperiode over de jaren. Was in de jaren 1970 de topperiode nog van april tot juni, dan is dat inmiddels verschoven naar juli tot september.

Een opmerkelijk cijfer: in dertig jaar tijd zijn er bijna 197.000 mensen bijgekomen die tussen juli en oktober jarig zijn en slechts 71.000 die tussen februari en mei kaarsjes uitblazen. Dat is het resultaat van twee bewegingen: er worden nu relatief meer mensen geboren in de zomer, terwijl er relatief meer mensen sterven uit de periode die ooit het populairst was: het voorjaar.

Diezelfde verschuiving deed zich ook elders voor. In Frankrijk was mei in de jaren 1970 en 1980 dé topmaand voor geboortes. Sinds de jaren 1990 is dat juli. Toch ligt de populairste verjaardag in Frankrijk net als bij ons begin mei: op 7 mei om precies te zijn.

In heel wat landen, zoals de VS, het VK en Nederland is eind september overigens de topperiode voor verjaardagen. In die landen wordt de eindejaarsperiode iets uitbundiger gevierd. Ook in Wallonië overigens, daar is 24 september de op een na populairste dag om te verjaren.

Heel wat onderzoekers hebben zich al gewaagd aan verklaringen waarom de ene periode populairder is om kinderen op de wereld te zetten dan andere. Misschien ligt het aan de invloed van de temperatuur op de kwaliteit van het mannelijke zaad? Aan de seizoenwisselingen in de vruchtbaarheid van de vrouw? Een ander onderzoek ­stelde vast dat zuidelijker gelegen landen later op het jaar een piek­periode van geboorten hebben. Maar veel van die onderzoeken zijn bediscussieerbaar, zegt demograaf Patrick Deboosere (VUB).

Staat wel vast: in de wintermaanden waren vroeger beduidend minder mensen jarig, omdat de babysterfte dan historisch ­hoger was. Ook de hogere circulatie van besmettelijke ziekten in de periode, zoals griep, kan een ­invloed hebben. Een simpele statistische test toont dat de verjaardagen niet gelijk verdeeld zijn over het jaar, en dat ligt hoofdzakelijk aan de wintermaanden.

Vrijdag de dertiende

Door de evolutie van de medische wetenschap is dat fenomeen merkelijk afgenomen, terwijl een ­andere trend net aan kracht wint. De minst populaire dagen om ­geboren te worden, werden nóg minder populair. Dat zijn allemaal feestdagen en de dagen daarrond.

Steeds meer baby’s komen ter wereld na een ingeleide bevalling of een geplande keizersnede. Volgens de jongste cijfers is dat het ­geval bij bijna vier op de tien bevallingen, zegt gynaecologe Isabelle Dehaene (UZ Gent). Daarbij ­mijden dokters weekends en feestdagen. De meeste kinderen worden bij ons nu geboren op maan­dagen en vrijdagen. Ook de ouders laten soms hun voorkeur spreken, zegt Dehaene. Ze mijden 29 februari, maar ook de dertiende – zeker als die op een vrijdag valt.

Bij nader inzien is 10 mei als feestdag dus maar een kort leven beschoren. Het grootste euvel van een verjaardagsfeestdag is dat hij zichzelf opheft. Zodra hij ingevoerd wordt, zullen minder vrouwen op die dag bevallen, gezien ­gynaecologen en vroedvrouwen ook maar mensen zijn die op die vrije dag taart willen eten.

Onze excuses, 10-mei-jarigen, die vlieger zal dus niet opgaan. Maar toch: lang zullen jullie leven!

In de rubriek ‘Uitgeteld’ bekijkt de redactie de wereld door een statistische bril.